La Fiorentina, dopo la brutta prestazione di ieri della gara di Genova, ha bisogno di spingere l’acceleratore per le ultime ore di calciomercato, con la squadra viola che ha bisogno di qualche rinforzo. Il settore più scoperto, probabilmente, è quello del centrocampo, dove manca un giocatore duttile, capace di fare più ruoli. Ai viola serve una mezzala, capace di fare anche l’esterno ed il trequartista, un profilo atipico, un giocatore di classe e fantasia capace di prendere in mano i viola nei momenti di maggiore difficoltà, e l’identikit perfetto è quello di Rodrigo De Paul.



DE PAUL- Rodrigo De Paul è il sogno della Fiorentina, accarezzato e coccolato per tutta l’estate, con i viola che più volte hanno provato a dare la stretta finale, senza mai dare il colpo decisivo per chiudere la trattativa. La panchina alla prima giornata di campionato non può essere un caso, il giocatore ha pensato di andare via e la Fiorentina era una destinazione gradita, ma la valutazione fatta dall’Udinese è stata proibitiva. Pradè è calcisticamente innamorato del fantasista argentino, e la sensazione che oggi tenterà un ultimo disperato affondo con una ricca offerta, che potrebbe assestarsi sui 35 milioni.



OUDIN- L’idea che ha preso sempre più corpo nelle ultime ore è quella di Remì Oudin, esterno francese classe ’96 del Reims. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i viola hanno accelerato per il francese per un cifra che si avvicina agli 11 milioni di euro, ritenuta giusta dal Reims. Il ragazzo ha disputato 40 partite in Ligue 1 la scosta stagione, siglando 11 gol, e potrebbe andare a colmare uno dei tasselli mancanti nella rosa della Fiorentina. Il giocatore potrebbe raggiungere Milano già nelle prossime ore per chiudere, anche se non si deve dimenticare l’Udinese, che aveva visto nel giovane transalpino il successore di De Paul. Gioco di incastri tra le parti, quindi, con il tempo che corre spedita verso la fine della sessione.