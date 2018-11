La notizia che non ci voleva: come comunicato dalla Federcalcio argentina, German Pezzella si è fermato nel corso di un allenamento, mercoledì pomeriggio. Un infortunio muscolare a carico della coscia sinistra: gli esami strumentali svolti hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale e il calciatore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo.



Un problema non di poco conto per Stefano Pioli, che nel proprio capitano aveva trovato un affidabile leader. Senza 'El Caudillo', i viola potrebbero spostare Nikola Milenkovic al centro - nella propria posizione naturale - e lanciare uno tra Kevin Diks e Vincent Laurini a destra, oppure dare spazio a Federico Ceccherini - fin qui zero minuti confezionati in stagione - lasciando il serbo sulla fascia. Soluzioni al vaglio del tecnico, che dovrà anche trovare un nuovo capitano: fascia a Benassi?