Fiorentina, Palladino: "Comuzzo non è al meglio, ma spero di recuperarlo"

Getty Images

Il tecnico della Fiorentinaha parlato ai microfoni del club viola per presentare la partita col Genoa di giovedì: La squadra sta bene e ha trovato grande entusiasmo, le vittorie danno energia positiva e fanno lavorare bene in settimana. A Genova andrà in campo la squadra migliore. I ragazzi dovranno dare il massimo. Comuzzo? Mi auguro che ci sia. Ha lavorato a parte oggi ma speriamo di recuperarlo. Abbiamo un grande staff medico e abbiamo grande fiducia in loro. Commisso? Mi fanno piacere i suoi attestati di stima, ha fatto tanto per noi e il club. Classifica? La concentrazione è fondamentale. Noi non abbiamo mai sbagliato atteggiamento e vedo i ragazzi che danno tutto in allenamento. Bisogna lavorare giorno per giorno mettendoci sempre qualcosa in più. Dietro ogni partita ci sono tante insidie."

- "Le insidie sono tante. Conosco bene il Ferraris ed è un valore aggiunto per loro. Hanno tanti buoni giocatori e Gilardino è molto bravo. Sappiamo che è una squadra con delle difficoltà, ma avranno voglia di rivalsa. Siamo pronti, stiamo preparando bene la partita e ci volgiamo arrivare nel migliore dei modi. A Genova da ex? Bello, ci sono già stato da calciatore e quello stadio mi ha regalato emozioni uniche. Ma sono concentrato solo sulla Fiorentina "