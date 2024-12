Fiorentina, Palladino: "Da brividi il coro per Bove. Record? E chi ci credeva!"

Getty Images

, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn dopo il match vinto dalla sua squadra contro il Cagliari, nella 15esima giornata di Serie A: "Il coro della curva per Edoardo Bove con tutta la squadra di fronte nel dopo partita? Mi sono venuti i brividi: ringrazio i tifosi che sono stati incredibili nei nostri confronti e in quelli di Edo".Sulla partita: "Abbiamo rischiato zero, concesso niente al Cagliari e trovato il vantaggio. Il rammarico è non aver raddoppiato, nel secondo tempo più per demeriti nostri abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Siamo stati un po’ sporchi, però la squadra ha dato tutto ed è la vittoria del gruppo. Che ovviamente dedichiamo a Edo".

Sul rendimento della Fiorentina, che con 31 punti in 14 partite (da recuperare il match con l'Inter) sta disputando il miglior avvio di campionato dal 1960 ad oggi,commenta: "Dopo la sconfitta con l’Atalanta nessuno ci avrebbe creduto. Venivamo da un percorso di grandi cambiamenti, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ma dopo quella partita ho capito che avevamo un gruppo forte, che avrebbe fatto grandi risultati. Ovviamente questi sono sopra tutte le aspettative: è bello ma dobbiamo continuare con umiltà, senza la classifica. Ora un giorno di riposo, poi la Conference League perché giovedì abbiamo un’altra partita importante da vincere".