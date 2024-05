Fiorentina, Palladino in pole per il post Italiano. Ma spunta anche il nome di Pioli

Arrivano aggiornamenti per quello che riguarda il borsino della panchina della Fiorentina, fra nomi, indiscrezioni e voci di corridoio. In questo momento in pole position nella classifica di gradimento della società viola c'è Raffaele Palladino che, scrive Violanews, avrebbe già avuto un colloquio nei giorni scorsi con i vertici della società. Ma oltre ai nomi di Alberto Aquilani, stimatissimo dall'ambiente, e di Alberto Gilardino, che però sta trattando il rinnovo col Genoa, spunta un altro profilo che potrebbe tornare in riva all'Arno: quello di

Stando a quanto riferisce stamani il portale, il tecnico parmigiano è ancora in attesa della comunicazione del Milan che sicuramente chiuderà il ciclo con lui. Pioli è stato contattato anche dal Napoli e da altre società, ma ha sempre Firenze nel cuore. Il suo nome è nella lista ristretta della società. In ogni caso, la decisione verrà presa solamente e fine mese dopo la finalissima di Conference League.