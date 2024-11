Fiorentina, Palladino: "La stanchezza è un alibi. Comuzzo in Nazionale? Non mi prendo meriti"

Getty Images

A pochi minuti da. I viola sognano in grande e puntano ad agganciare momentaneamente il Napoli in testa e il tecnico, a Dazn, non vuole l’alibi della stanchezza:ora dobbiamo affrontare questa partita. Dipende tutto dalla nostra mentalità e da quanto riusciamo a mettere in campo”.“Dopo ci sarà la sosta e saremo in grado di recuperare le energie giuste per ripartire.. Le assenze disono pesanti: per giocare da squadra dobbiamo recuperare tutti".

“Convocazione?Metto in campo chi lo merita e lui è uno di quelli:Deve ancora crescere e migliorare, ma ha il tempo dalla sua parte”.