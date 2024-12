Fiorentina, Palladino: "Pareggio che pesa tanto. Kean? Vi spiego il suo segreto"

AFP or licensors

Dopo aver riacciuffato lanel finale, l'allenatore dellaRaffaeleha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:- ​"Se abbiamo perso un po' di equilibrio per l'assenza di Bove? Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, nonostante abbiamo perso Edo. Abbiamo affrontato un'ottima squadra, che ha una grande forza fisica a metà campo.".- ", ma non tanto per le ultime due sconfitte. Pesa soprattutto per il coraggio di aver rimesso in piedi la partita dopo essere andati sotto per due volte. Sicuramente un po' di equilibrio si è perso, ma sarà compito mio darne uno nuovo.. Ci siamo sbloccati solo dopo il primo goal. Noi, però, non dobbiamo reagire dopo il primo schiaffo, ma dobbiamo essere bravi ad approcciare bene la gara sin da subito".

- "Ha lavorato tanto durante il ritiro. Lui. È stato il primo giocatore che ho chiamato. Lo avrei voluto anche a Monza, ma l'affare si è concretizzato qua. Lui. Penso che sia un ragazzo straordinario. Può continuare a crescere".