Oltre aquest’oggi in sala stampa durante la presentazione del centrocampista era presente anche. Il direttore sportivo gigliato ha risposto alle domande dei tanti colleghi presenti per fare il punto della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:Tutti lo conoscete per l'impatto che ha avuto nel nostro campionato. Lo conosco bene, sia come giocatore che come uomo. Era il giocatore che cercavamo, la pedina che ha completato la nostra linea mediana".Ha poi commentato le critiche ricevute ieri sera dopo il fischio finale: "E’ chiaro che i fischi non fanno mai piacere, ma occorre sapere che le critiche ma fanno parte del nostro lavoro.Quello che mi preoccupa non sono i risultati ma perdere l'entusiasmo e l'empatia che c'era lo scorso anno con il pubblico. Mi preoccuperebbe più del fatto sportivo. Noi abbiamo fatto delle grandi prestazioni, come con Napoli e Juventus, mentre le uniche due partite particolari sono state quella di Empoli e quella di Udine, dove abbiamo sbagliato i primi venti minuti di gioco. L’unica cosa che ci possiamo imputare è che non facciamo gol".Il ds gigliato ha parlato anche del, e di eventuali rimpianti: "Il club era già al corrente della situazione è sin da subito avevamo intenzione di tenere Ranieri. Igor lo scorso anno ha giocato 37 partite e volevamo valorizzare un giovane che avevamo già in rosa. Dopo lo sprint iniziale che cosa potevamo fare di più sul mercato? Abbiamo un parco attaccanti saliti a 6 giocatori più 1, a centrocampo abbiamo 7 giocatori più Bianco e in difesa una linea completa che può essere rafforzata all'occorrenza da Mandragora adattato e dal giovane Krastev.".Pradè ha fatto luce anche sui, che qualcuno credeva fossero stati messi in discussione: "Non c'è mai stato nulla di caldo, queste sono classiche situazioni di mercato in cui si parla: lo ha ribadito anchequalche giorno fa. Noi all'ultimo giorno abbiamo deciso di teneredopo l'addio di Nastasic. Non abbiamo alcun tipo di rimpianto perché abbiamo fatto quattro innesti perché dovevamo fare altrettante sostituzioni. Gli altri innesti che abbiamo fatto sonoe Zurkowski, che abbiamo deciso di trattenere. Sapete benissimo quanto quest’anno sia stato difficile operare sul mercato a causa dei paletti imposti dalle liste".Sul rendimento didopo la partenza di: "II numeri di Cabral in Svizzera parlano per lui, è stato il capocannoniere a lungo: ieri è stato sfortunato, speriamo che abbia presto una scintilla. Stiamo vicini anche a Jovic: la sua situazione è chiara a tutti, siamo obbligati ad aspettarlo. La preoccupazione maggiore sarebbe quella di non esprimere calcio ma noi lo abbiamo sempre fatto. La cosa che ho notato è che mi pare che si stia entrando in una spirale di negatività. Voglio essere sincero e devo dire che i fischi che mi hanno fatto più male sono stati quelli al presidente Commisso: ci mette i soldi e ci da carta bianca, perché criticarlo?".