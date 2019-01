Paura in casa Fiorentina per Federico Chiesa. L'attaccante esterno dopo essere entrato a contrasto in area con Manolas si è accasciato a terra toccandosi il ginocchio e chiedendo il cambio.



Un colpo secco, una tacchettata che ha fatto temere il peggio ma la punta, dopo essere stata soccorsa dai medici è rientrata in campo anche se non in perfette condizioni.