Rocco Commisso vuole fare le cose in grande. Secondo Sky Sport, i dirigenti della Fiorentina hanno avviato i contatti per il 36enne Franck Ribery, svincolato dopo la fine del contratto con il Bayern Monaco. L'esterno francese ha rifiutato club olandesi, russi e sauditi. Ora la Fiorentina prova a convincerlo a sbarcare in Italia. Sul giocatore sono in vantaggio Psv - se parte Lozano - e Lokomotiv Mosca.