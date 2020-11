La Fiorentina sta studiando attentamente il proprio parco attaccanti in vista del mercato di gennaio, viste le opportunità che potrebbero esserci. Come riporta La Nazione, dopo l'affare non chiuso con l'Herta Berlino per Piatek, visto che i tedeschi non volevano accettare un prestito con diritto di riscatto, i viola potrebbero tornare a farsi sotto con la cessione di un altro attaccante. Si tratta di Pedro, attualmente in prestito al Flamengo, che potrebbe far entrare nelle casse viola la liquidità necessaria per arrivare all' ex Milan.