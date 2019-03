La Juventus continua a spingere sull'acceleratore per Federico Chiesa. E' il gioiello della Fiorentina l'erede designato di Douglas Costa in casa bianconera. Se il brasiliano dovesse lasciare Torino, la Vecchia Signora è pronta a tutto per il classe '97, valutato almeno 70 milioni di euro dalla Fiorentina. Attenzione, però, alla nutrita concorrenza, con Inter, Milan e Napoli in prima fila per Chiesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, poi, ci sarebbe anche il Bayern Monaco pronto al colpo, per ricostruire l'attacco bavarese a partire dalla prossima estate di mercato.