L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il primo reparto della Fiorentina da rafforzare sia il centrocampo, al di là dell'arrivo di Sofyan Amrabat. Tra gli obiettivi viola, per quanto nel mirino anche di altri club, ci sono Karol Linetty, in uscita dalla Sampdoria (il Toro ha già presentato 15 milioni), e Seko Fofana, dell'Udinese, su cui è fortissimo il pressing dell'Atalanta.