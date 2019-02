Il dubbio più grande è relativo alle condizioni di Hugo: verso la gara contro il Napoli, al centro d'allenamento la Fiorentina segue con il fiato sospeso l'evolversi della condizione fisica del difensore brasiliano, infortunatosi durante la gara di Coppa Italia vinta con la Roma. Al vaglio di Stefano Pioli - riporta il Corriere Fiorentino - ci sono al momento due ipotesi, testate in allenamento: Hancko al centro e uno tra Ceccherini e Laurini sulla destra, oppure Ceccherini al centro e Laurini a destra, ovviando anche alla squalifica di Milenkovic. A centrocampo, ancora squalificato Benassi: dovrebbe rivedersi il trittico composto da Gerson, Edimilson e Veretout. In attacco, invece, La Nazione parla di una conferma per Muriel e Chiesa, è ballottaggio tra Mirallas e Simeone.