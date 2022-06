Dopo l’improvviso raffreddamento della pista che portava a Florian Grillitsch dell’Hoffenheim la Fiorentina continua a vagliare ogni possibile profilo sul mercato: l’obiettivo è trovare un regista idoneo a sostituire Lucas Torreira. Vincenzo Italiano ha bisogno di un giocatore d’esperienza da affiancare ad Amrabat, che probabilmente sarà uno dei pilastri del futuro centrocampo viola. Nelle ultime ore l’attenzione del duo Barone-Pradè si sarebbe spostata in Francia, in particolare su un giocatore in uscita dal Paris Saint Germain.



Secondo quanto riportato questo pomeriggio da MARCA la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per Rafinha, centrocampista classe ’93 ex Barcellona. Il club parigino è deciso a fare cassa con lui e per questo lo ha ufficialmente messo sul mercato. In pole sembra esserci la Real Sociedad, squadra dove Rafhina era in prestito nell’ultima stagione, anche se al momento non è noto se la squadra basca sarà capace di accontentare il PSG dal punto di vista economico: i francesi pur di liberarsene sarebbero comunque disposti ad abbassare il prezzo aggiungendo eventuali percentuali sulla futura rivendita.