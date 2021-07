Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di Lirola e della voglia della Fiorentina di trattenere il terzino destro spagnolo, che piace molto a Vincenzo Italiano e che ha impressionato nella prima amichevole stagionale. Il giocatore non ha più lanciato segnali al Marsiglia, che si è spinto al massimo ad un'offerta di 11 milioni spalmabili in più anni. Non abbastanza. E il pressing dell'Atalanta, che giocherà la Champions, potrebbe complicare ulteriormente le cose. Adesso spetta a Lirola lanciare un segnale alle parti in causa.