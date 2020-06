Come scrive La Nazione, la Fiorentina è pronta a puntare forte su Andrea Belotti. Alla porta del Torino, i dirigenti gigliati hanno già bussato e la prima risposta, per la verità, non è stata incoraggiante. La società granata valuta Belotti non meno di 70 milioni. Tanti, troppi, visto che – nel primo mercato dell’emergenza finanziaria post-Covid – il cartellino di un giocatore come Belotti si assesta intorno ai 50 milioni.