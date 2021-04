La Nazione scrive che tra Gattuso e De Zerbi, i due nomi più in voga per la panchina della Fiorentina, potrebbe spuntarne un terzo che ha sempre goduto della stima del presidente Commisso: quello di Claudio Ranieri. L'allenatore romano, attualmente alla Sampdoria, difficilmente rimarrà a Marassi, e conosce molto bene Firenze dato che ha allenato ai tempi di Batistuta. Per il comparto dirigenziale, si ripensa a Eduardo Macia, oltre a Lippi e Pierpaolo Marino.