Nessuna pressione e nessuna forzatura ma arrivano segnali positivi sulla permanenza di Ribery a Firenze. Uno dei motivi è l'arrivo di Gattuso sulla panchina Viola, fra lui e Franck c'è grande stima e rispetto. Certo, 38 anni son sono pochi ed il ruolo che si delinea per l'esterno francese nella Fiorentina del futuro è un po' atipico. Il Corriere dello Sport nella sua edizione in edicola oggi parla infatti di un allenatore aggiunto, una sorta di vice Gattuso in campo.