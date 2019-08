C'è lo zampino di Arturo Vidal nella decisione di Eric Pulgar, neo centrocampista della Fiorentina, di cedere a Franck Ribery la maglia numero 7 viola. Il cileno, oggi al Barcellona, connazionale ed amico ell'ex Bologna, così come ex compagno del francese al Bayern, secondo Sky Sport avrebbe consigliato a Pulgar di fare un bel gesto cedendo al veterano francese la maglia con il numero indossato per l'intera carriera.