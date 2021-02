Secondo quanto riportato da Il Tempo, una volta risolta la questione licenziamento con la Roma, l’ex ds giallorosso Gianluca Petrachi si accaserà alla Fiorentina. Il dirigente dovrebbe portarsi con sé anche l’attuale capo scout Cavallo, che Tiago Pinto sta già pianificando di sostituire con Pedro Ferreira, omologo del Benfica che però sta già aiutando i giallorossi in via non ufficiale.