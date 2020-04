Su Il Corriere dello Sport, alla pagina dedicata alla Roma, si parla del futuro di Dzeko. L’attaccante bosniaco a fine stagione potrebbe salutare, Conte lo vorrebbe all’Inter ma anche il Real Madrid si potrebbe fare avanti. Per il ds giallorosso Petrachi l’obiettivo per sostituirlo è Dusan Vlahovic della Fiorentina. Prima di provarci però la Roma dovrà vendere per avere le disponibilità economiche.L'attaccante serbo, dal canto suo, ha ribadito di non voler lasciare Firenze.