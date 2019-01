Autore del pareggio all'ultimo contro la Sampdoria, il capitano della Fiorentina German Pezzella parla a Sky Sport al termine del match: "Ci crediamo sempre, abbiamo visto che nonostante l'uomo in meno avevamo fatto il 2-1, prima di concedere due gol come non si deve fare. Per fortuna, quella palla è entrata: un punto va bene, si stava mettendo in maniera difficile. La partita l'abbiamo fatta noi, loro nella ripresa non avevano calciato in porta anche se avevamo un uomo in meno. Siamo andati in confusione, ma abbiamo trovato la forza per fare gol. Muriel? Lo conosco da tempo, è fortissimo ed è un ragazzo per bene che si è inserito nel gruppo: ha voglia di crescere, oggi ha fatto due gol fantastici".