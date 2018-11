German, difensore e capitano della, ha parlato a margine della cerimonia per l'inserimento di Davide Astori nella Hall of Fame viola. Ecco le parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.com, Giacomo Brunetti: "Non abbiamo vinto nelle ultime sei, ma abbiamo perso solo tre partite in campionato. Ci manca qualcosa per vincere di più, soprattutto fuori casa. Stiamo lavorando sulla strada giusta.. Come sto?, vedremo se ce la farò.Ho pochi consigli da dargli, ma gli sto sempre accanto per lasciarlo tranquillo.. Astori? Per me è un onore essere qua per lui. Era un riferimento per tutta la squadra, tutti abbiamo lo stesso sentimento: è sempre con noi. Mi ha cambiato in tutto, quello che è successo rimane dentro di me".