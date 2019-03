Il giocatore della Fiorentina German Pezzella ha parlato dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Oggi siamo partiti bene e forte però poi abbiamo concesso gol in maniere che non possono succedere. Nelle ultime tre partite abbiamo preso 9 gol, come difensore una cosa simile fa male. Nel primo girone si parlava tanto della difesa perché concedevamo veramente poco. Oggi era difficile giocare perché hai tante cose dentro che ti ricordi. Al minuto 13 avevo tante cose nella testa, domani andremo a fare un saluto a Davide. Speriamo che sia contento per come stiamo facendo. Questa sconfitta ci carica per la semifinale di Bergamo, ma adesso dobbiamo pensare al campionato. Chiesa sta bene, si aspettava un'accoglienza simile, ma lui ha la testa giusta":