German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha risposto ad alcune domande sui social della società viola:

FAMIGLIA - "Sono lontano da mia moglie e dai miei familiari, sicuramente è stato più difficile anche per questo. Ci sentiamo sempre con messaggi e videochiamate, ma anche per loro non deve essere stato facile, erano molto preoccupati per me".

MESSAGGI - "Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato un messaggio, non mi avete mai fatto sentire solo. Ho sentito tutti i giorni il presidente Commisso e i miei compagni e il mister".

LOCKDOWN - "Non è semplice passare tanto tempo da solo in casa, si leggono libri, vedono serie. Io ho studiato e poi l’importante è che ci sia tanto mate, che per noi argentini è molto importante".

ALLENAMENTI - "Dopo la positività del Virus i medici mi hanno raccomandato di stare fermo per una settimana. Poi ricominciato ad allenarmi piano piano, all’inizio facevo fatica, ma poi mi sono ripreso. Sono due settimane che mi alleno bene, spero di poterlo fare presto con i compagni e tornare a giocare".

SOGNO - "In questo momento è tornare a fare una vita normale, abbracciare la mia famiglia, vedere i miei compagni e allenarci insieme"