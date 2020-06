German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha parlato al Corriere dello Sport:



RIBERY - “E’ un fenomeno, ha il portamento del campione. Ha una fame di calcio e di successi incredibile: è un esempio per tutti, giovani e non. Ha dalla sua il talento, ma è questo suo lottare costantemente per un obiettivo a fare la differenza. Sì, uno dei nostri valori aggiunti con la Lazio sarà anche lui”.



ANDATA - “Quella fu una gara maledetta, successe di tutto. Se potessi cancellare il ricordo di una partita sceglierei proprio la sfida con la Lazio giocata al Franchi”.



FUTURO - “Il calcio è imprevedibile, è vero, ma a Firenze sto benissimo. Questo è il mio posto nel mondo, la Fiorentina e Firenze sono la mia seconda casa. Ora conta solo fare una vittoria. E’ l’unica cosa che mi interessa. Sogno di giocare in Europa. Con la maglia viola. E guadagnarmi un Mondiale con la Seleccion” .



GIOVANI - "Vlahovic potrà fare grandi cose: è giovane, ha tutto per fare sempre meglio. Dalle Mura ha delle potenzialità fuori dal comune. E’ presto per fare paragoni, deve solo continuare a lavorare e ad ascoltare i consigli. E’ sempre attentissimo”.