Su La Nazione si fa il punto su alcune trattative di mercato della Fiorentina. Al netto di Amrabat, per il quale il Napoli è sempre in netto vantaggio e tra cartellino e ingaggio dovrebbero essere messi a bilancio 30 milioni di euro, per i viola resta da valutare la possibilità di strappare il sì di Kumbulla, altra operazione da oltre di 17 milioni. In entrambi i casi sono operazioni per giugno.