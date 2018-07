Secondo La Nazione, tra i calciatori sondati dalla Fiorentina negli ultimi giorni c'è anche Manolo Gabbiadini. Il calciatore del Southampton non ha intenzione di accettare la proposta perché vorrebbe continuare l'avventura in Premier League e per una questione legata all'ingaggio: l'ex Napoli guadagna due milioni di euro netti, cifra troppo alta per il club toscano.