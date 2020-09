Come riporta il Corriere dello Sport – Stadio, nella giornata di ieri un like di Krzysztof Piatek ha scatenato le fantasie dei tifosi. Sotto ad una foto del centravanti polacco, impegnato in questi giorni con la Nazionale, è comparso un messaggio “Vieni a Firenze” da parte di un tifoso viola che l’attaccante ha particolarmente apprezzato, tanto da meritarsi un mi piace. Il Pistolero, subissato da una valanga di messaggi e cuori viola, in serata lo ha rimosso, ma l’indizio social è arrivato: ora tocca alla dirigenza della Fiorentina trovare la formula giusta.