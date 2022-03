Il suo gol non è bastato alla Fiorentina per battere l'Hellas Verona, Krzysztof Piatek è intervenuto a Dazn al termine dell'incontro: "Secondo me oggi perdiamo due punti. La partita è stata dura, il momento è difficile perché abbiamo fatto un solo punto nelle ultime tre, ma pensiamo alle prossime partite. Dobbiamo lavorare di più in allenamento, per noi è difficile perché abbiamo giocato ogni tre giorni. La squadra, comunque, non ha fatto male, vedremo come andranno le prossime gare. Oggi ho fatto gol, ma sono arrabbiato perché abbiamo perso due punti che ci servivano per la classifica. Lottiamo ancora per l'Europa? Certo".