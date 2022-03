Oltre aanche il centravanti dellaquesto pomeriggio ha parlato ai microfoni dei canali social del club gigliato. Queste le sue parole:“Sono concentrato perché voglio aiutare la squadra nelle prossime partite. Contro i campioni d’Italia dell'Inter affrontiamo una grande squadra, voglio segnare. Mi piace molto questo gruppo, è una vera e propria famiglia: qui il centro sportivo per noi è comodo, ci da modo di stare tutti insieme. Mia moglie e il calcio? Quando faccio gol lei è felice, quando però non segno o c’è qualche altro problema quando torno a casa mi mangia. Mi dice di dover fare meglio, mette un sacco di pressione. Mi chiede sempre come ho reso in allenamento. Il rapporto con Italiano? Mi trovo bene con lui, anche se sapete che lui è sempre molto attivo. Vuole il meglio di me,e. io stesso so che posso sempre fare di più”.“Vediamo, per ora è andata bene ma è normale che io voglia fare di più- Adesso dobbiamo vincere le prossime partite. Da attaccante è normale che voglia fare gol ma quest’anno sto lavorando anche per migliorare nella fase difensiva: sia nel recupero del pallone che in fase di copertura. I difensori in allenamento mi mettono molto in difficoltà. Poi in partita ripetiamo quanto fatto in settimana.è un grande difensore, ma anchenon è di meno. Il serbo ha giocato controe non gli ha fatto vedere palla. ha fatto molto bene anche contro. Deve migliorare anche lui però, come tutti noi”.“Secondo me in Germania c'è maggiore intensità, i tecnici professano il famoso gegenpressing: per questi motivi le partite restano pù aperte rispetto a qui, c'è molta meno tattica.Da giovane era, poi giocatori come. Qui a Firenze sto bene, la città è bella. Mi capita di passeggiare in centro, mi piace tanto. Ho un bel rapporto con tutti in squadra. Questi sentimenti mi sono mancati in Germania”.“Quando ho 1-2 occasioni segno, ma lavoro per migliorare in fase difensiva. Incontreremo anche il Milan prima della fine: ho dei bellissimi ricordi in rossonero, ora però voglio fare gol contro di loro. Dobbiamo vincere anche contro di loro per raggiungere l’obiettivo di una qualificazione europea”.