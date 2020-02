Il cantante fiorentino Piero Pelù ha da poco presentato il suo nuovo disco "Pugili Fragili" e ha parlato anche di calcio, in vista della sfida tra Fiorentina e Milan:



"Fiorentina-Milan è una partita molto aperta, entrambe le squadre possono fare exploit incredibili, o delle partite di m***a clamorose. Commisso e Iachini hanno portato tanto entusiasmo ed energia, adesso serve solo la regolarità. Chiesa? Mi auguro che possa davvero rimanere da noi, è un campione strepitoso. Dopo tante cessioni illustri adesso spero che i campioni restino a Firenze. Ultras ? Dopo aver condannato alcune frange estremiste del tifo viola, che spesso hanno usato argomenti inaccettabili, nel 2020 ho ricevuto varie minacce di morte ed insulti. Mi auguro che la maggior parte della tifoseria, che va allo stadio per divertirsi, non voglia più confondersi con questo tipo di tifo"