Il TAS di Losanna ha riammesso il Milan in Europa League, spegnendo di fatto tutte le ambizioni europee della Fiorentina. Nonostante la delusione, Stefano Pioli non si è sicuramente perso d’animo e durante il pranzo ha provato a rincuorare i suoi giocatori. “Entreremo in Europa dalla porta principale, continuiamo a lavorare così! Forza!!".