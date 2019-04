Nel corso dell'allenamento mattutino della Fiorentina, si è presentato all'improvviso l'ex tecnico Stefano Pioli, che ieri per la prima volta dopo le sue dimissioni di sei giorni fa non sedeva sulla panchina dei viola: Pioli non ha avuto però modo di avere un contatto né con i giocatori né con Vincenzo Montella, impegnati sul campo per la seduta di scarico.