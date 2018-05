Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita col Milan: "Un conto è avere difficoltà, perchè oggettivamente le abbiamo avute. Non è vero che eravamo in vacanza, abbiamo incontrato un avversario più forte di noi oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, il rammarico è aver preso il gol del pareggio dopo 3 minuti. La prestazione di oggi non cambia il mio giudizio sulla stagione. Negli ultimi 3 mesi siamo andati a mille all'ora, dopo la tragedia di Davide. Ho sentito tanti parlare, tanti psicologi, ma voi non avete idea di cosa voglia dire vivere una situazione del genere. Lottare per l'Europa League è stata una cosa incredibile. Ci ha un po' svuotato perdere domenica scorsa. Tra le assenze e gli infortuni di oggi abbiamo dovuto rinunciare a tanti giocatori che io definisco di personalità. Gattuso? Abbiamo avuto un battibecco nell'intervallo, Gattuso poteva evitarlo secondo me. Poi a fine partita ci siamo chiariti. Obiettivo anno prossimo? Confermare quello che abbiamo fatto di buono e migliorare l'ottavo posto, che è un ottimo risultato per quello che abbiamo subito e vissuto. Io son stato chiaro con la società: voglio pochi giocatori, nel senso doppi ruoli, e più o meno dello stesso livello. Voglio competizione tra loro. La squadra va sicuramente rinforzata. Abbiamo 8-10 giocatori che hanno dimostrato di poterci stare. Quasi tutti sono giocatori, tranne Badelj, sono tutti giocatori che possono crescere ancora. Prima di entrare in campo ho incontrato Della Valle, poi ci incontreremo in settimana. Tutti i cambi di oggi non sono state scelte tecniche, ma legate ad infortuni".