L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro al Roma:



« La partita più importante della stagione? È quella più importante per la Coppa Italia perché è in gara secca. Il campionato sarà lungo e abbiamo un obiettivo importante da raggiungere, non è facile ma vogliamo provarci fino all’ultimo. Anche la coppa è una competizione importante a cui teniamo, affrontiamo un grande avversario e servirà una prestazione importantissima.

Cambiare modo di giocare? Voglio una Fiorentina capace di giocare in diversi modi e adattarsi alle situazioni della partita. Dobbiamo avere idea di far male all’avversario sfruttando tutte le armi a nostra disposizione, essere aggressivi quando possiamo, aspettare e ripartire quando serve. Chiesa? È un ragazzo molto determinato che sta completando la sua maturazione con il lavoro quotidiano. Ma è ancora troppo giovane e ha ancora grandi margini. È sereno, sta bene ed è determinato, deve continuare così e lasciar stare le voci di mercato che inevitabilmente ci sono.



Il futuro? Credo che in questo momento la sua idea è pensare a lavorare. Nessuno di noi deve pensare a cosa succederà l’anno prossimo, la realtà è la partita di domani. Non ho idea di cosa succederà, leggo poco i giornali.

Zaniolo? Nella partita di campionato qui a Firenze è uno dei giocatori che mi ha più impressionato, ha prospettiva, tecnica ma anche fisicità, mi ha colpito il modo in cui combatteva con Veretout. Non so come era quando giocava nelle giovanili viola, a volte è difficile capire quale può essere il futuro di un ragazzo. Si fanno delle scelte, a volte ti ripagano, altre no.