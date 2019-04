Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta in casa col Frosinone ai microfoni di DAZN: "Per me era difficile prevedere una partita del genere, le ultime prestazioni erano state più convincenti sotto tutti i punti di vista. Oggi non abbiamo cominciato male ma giocando senza ritmo e qualità: così diventa difficile vincere le partite. Testa alla Coppa Italia? No, non vinciamo in casa da troppo tempo e da un mese e mezzo in campionato. La vittoria oggi ci avrebbe permesso di andare in una posizione migliore. Gli stimoli c'erano ma non era la nostra giornata, è andato tutto storto e quindi il risultato è stato negativo. Ambiente difficile? Ci ha sempre sostenuto. Oggi per la prestazione fatta diventava difficile pretendere atteggiamenti diversi. Non siamo stati noi, siamo responsabili delle nostre prestazioni e risultati e dobbiamo esserne consapevoli. Dobbiamo dimostrare già dalla prossima che non siamo quelli visti oggi. Chiesa? A fine primo tempo mi ha rassicurato quindi l'ho tenuto dentro fino in fondo. Ancora non può essere al 100% ma questa partita lo aiuterà a trovare la miglior condizione".