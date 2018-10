L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare del presente e del futuro viola: “Con la vittoria di ieri abbiamo certificato il nostro buon inizio di campionato, ma è presto per andare troppo avanti con questi discorsi. Siamo una squadra molto giovane e dobbiamo lavorare. Lafont? Ha enormi potenzialità, non è facile per un portiere così giovane imporsi in un campionato difficile come quello italiano, ha grande personalità, è stato criticato per un paio di uscite sbagliate ma a me è piaciuto tantissimo. Sull’episodio del rigore posso dire ben poco, l’arbitro ha giudicato come fallo l’intervento di Toloi e ha deciso di non ricorrere al Var. Ieri è stato ritenuto che l’ausilio tecnologico non potesse risolvere il dubbio credo, almeno così ci spiegano nelle riunioni con gli arbitri. Differenza tra rendimento casalingo e in trasferta? Abbiamo giocato a Milano con l’Inter e a Napoli, era ovvio che incontrassimo maggiori difficoltà, adesso andiamo a Roma per fare risultato. Non mi sono piaciute le parole su Chiesa di Gasperini, io non parlo dei giocatori avversari e vorrei che anche i miei colleghi si comportassero in questo modo. Noi tra le prime quattro? E’ troppo presto, ci sono sei squadre che partono avvantaggiate rispetto alle altre, noi certo possiamo crescere ma ci sono troppe partite per capire dove possiamo arrivare. Sicuramente il progetto della società è quello di riportare la Fiorentina ad un livello tale per competere per i primissimi posti, come già fatto con Prandelli, Montella e Sousa”.