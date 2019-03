L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a margine della premiazione del 'Trofeo Maestrelli', rispondendo anche alle parole del presidente viola Mario Cognigni: "Parole di Cognigni? Il presidente ha tutto il diritto di esprimere le proprie opinioni, io di non commentare e il dovere di dare il massimo. Non credo che il mio futuro possa influenzare la prestazione dei giocatori a Cagliari. Che non sia ancora deciso è vero. Dobbiamo pensare a recuperare energie e a fare un bel finale di stagione. Molto non dipende più da noi, speriamo che davanti qualcuno possa calare. Se torniamo a giocare da Fiorentina ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Atalanta? Cercheremo di mettere a frutto le due gare scorse nella semifinale di ritorno. Della Valle? Ho parlato con loro in occasione della messa per Davide".