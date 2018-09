L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli ha dichiarato dopo la sconfitta per 1-0 nell'anticipo di campionato a Napoli: "C'è un po' di rammarico perché in alcune situazioni potevamo fare meglio e potevamo portare a casa dei punti. Pjaca può già giocare di più, ma avevo visto i miei affaticati a centrocampo e il Napoli stava spingendo molto, così ho aspettato fino alla fine per fare l'ultimo cambio. Non concentriamoci solo su di lui. Mi è piaciuta la Fiorentina come atteggiamento perché siamo venuti qua a giocarcela. Veretout? Ha fatto bene, ma ha patito il ritmo partita visto che non giocava da quattro mesi. Pensavamo a un Napoli con un centrocampo a tre e con Insigne più largo, abbiamo fatto fatica soprattutto per la posizione di Zielinski che ci ha creato qualche problema".