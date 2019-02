Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Spal: "Pjaca? Durante la settimana ho provato diverse situazioni, giocheremo con tre giocatori offensivi: stanno tutti bene, mi ha dato dei segnali importanti anche Pjaca. Non siamo rimasti in tanti, ma a me piace così perché tutti sono motivati. Mirallas? Il recupero sta procedendo bene, ma ci vuole prudenza: sarà importante la prossima settimana".