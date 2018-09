L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria:



​"Partita con i blucerchiati? Dovremo affrontare la gara al massimo, arriviamo da una prestazione discreta e abbiamo le possibilità per fare il meglio. La squadra sta bene, è stata brava a analizzare la sconfitta di Napoli. Al San Paolo non siamo riusciti a fare una buona fase offensiva per colpa di scelte sbagliate, non per difficoltà fisiche di Simeone.

Vlahovic? È andato in Primavera per mettere minuti nelle gambe. Abbiamo un tour de force, affronteremo queste partite con piccole rotazioni, sarà complicato soprattutto per il modo con cui vogliamo affrontare le partite. Vlahovic è andato in Primavera per mettere minuti nelle gambe, gli ha fatto bene, a tutti gli effetti è un centravanti della prima squadra. Anche Montiel ha fatto bene, ma in Italia ci vuole calma e pazienza, perché i giovani come vengono pompati poi vengono criticati.

Sconfitta a Napoli? La squadra è uscita col rammarico che poteva dar di più. Essere consapevoli di questo significa esserlo anche delle proprie qualità. Non possiamo essere sereni dopo aver perso a Napoli, questo è positivo. Non ci sono giocatori stanchi.

Dragowski in porta? Lafont oggi si è allenato, ma giocherà Dragowski.

Turnover? Domani ci potranno essere due-tre cambi, così come sabato, dovremo essere bravi a mettere in campo energie fresche.

Giampaolo? È un ottimo allenatore, però la Sampdoria l’anno scorso è arrivata dietro di noi e dobbiamo fare altrettanto quest’anno.

Tragedia di Genova? Tornare lì così presto sarà particolare. Sarebbe stato meglio rinviare tutta la prima giornata, noi e la Samp non siamo avvantaggiati per le prossime partite.

Veretout? Se viene giudicato per il campionato dell’anno scorso e per chi c’era in quel ruolo l’anno scorso (Badelj, ndr) sbagliamo. Deve crescere e crescerà, sarà importante per noi in quella posizione.

Campionato più equilibrato? Le gerarchie saranno rispettate, ma ogni partita non è mai scontata, il livello si è alzato.

Edimilson? Per me è e resta una mezzala, è stato utilizzato in un altro ruolo per necessità."