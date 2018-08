Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine dell'amichevole vinta dai viola per 2-0 contro l'Heracles.



Queste le sue dichiarazioni: "Qualche entrata loro mi è parsa un po' eccessiva ma è stato un buon allenamento. Ho visto una squadra che ha provato a fare le cose giuste e questo è importante. Crescita di condizione? Man mano che passa il tempo e proviamo certe situazioni su tempi e movimenti dobbiamo trovare più soluzioni. Ci vuole ancora più precisione nell'ultimo passaggio ma vedo la squadra concentrata e vogliosa. Ci stiamo preparando: manca tempo ma non tantissimo, serve volontà. Norgaard è appena arrivato e fa un po' di fatica con la lingua. Dobbiamo aiutarlo ma serve maggior comunicazione in campo. La squadra sta bene, ha una buona condizione ma va migliorato. L'ultima amichevole la avremo l'11 con lo Schalke, i presupposti per arrivare in forma alla prima ci sono".