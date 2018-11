L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma:



"La prima 'big' che arriva a Firenze? Sì, la Roma è una grande squadra e negli ultimi cinque anni si è sempre piazzata tra il secondo e il terzo posto in campionato. Il nostro obiettivo è di migliorare la scorsa annata ed è l'occasione giusta. Non rinunciamo mai ad essere propositivi.

Siamo sempre stati in partita, è vero. L'unico tempo in cui siamo stati in difficoltà è stato a Torino. Dal punto di vista tecnico, nell'ultima sfida questo aspetto non è stato ottimale. Se non riusciamo a far arrivare palloni puliti ai nostri attaccanti, diventa difficile.Vincemmo con grande sofferenza, ci crearono difficoltà ed è normale aspettarselo. Sono arrivati in semifinale di Champions League. Non possiamo concedergli niente. Avevamo avuto un grande approccio, cercando di aggredirli senza arretrare: i due gol sono arrivati da duelli vinti, quindi quello è un aspetto importante.Se riusciamo a essere intensi e aggressivi, ti viene più facile avere certe soluzioni. Tanti giocatori possono darci questi passaggi chiave, su questo stiamo lavorando e dovremo essere precisi perché loro vorranno comandare la partita.La Fiorentina deve giocare da Fiorentina. Quando abbiamo il pallone, dobbiamo avere idee e posizioni in campo che possono mettere in difficoltà gli avversari.Si sono allenati molto bene, hanno reagito bene all'esclusione di sabato scorso. Hanno accettato la scelta.Ogni collega può dire quello che vuole, usare i toni e i concetti che vuole. Non mi è piaciuto Mazzarri quando mi ha tirato dentro la sua espulsione. Io penso a far crescere questa squadra.Un errore che non dobbiamo fare è farsi schiacciare dalle responsabilità, chiunque può capitare in un momento non ottimale: non devono perdere il bello della loro età.Spero che faccia la gara dello scorso anno a parti invertite (ride, ndr). Deve giocare per quello che ha e sa mettere in campo. Ha caratteristiche importanti, è completo. Deve trovare maggiore continuità e intensità in quello che fa ma credo che sia sulla strada giusta.Penso a tutte le situazioni, devo essere lucido a interpretare i dati che abbiamo. Nelle ultime partite ci sta mancando intensità offensiva, nient'altro".