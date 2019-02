L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli sta parlando in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta.

"Provare a vincere qualcosa? Perdemmo la finale nel 1990 perché affrontammo la Juventus e perché... io non c'ero. Abbiamo in testa di vincere come le altre tre semifinaliste, è capitato raramente che le prime quattro del campionato siano fuori alla Coppa Italia.

Atalanta? Ci abbiamo già combattuto ad armi pari, vogliamo provare a prenderci dei vantaggi domani. Dovremo essere bravi a comprendere i ritmi della partita, quando non riesci ad averlo devi avere lucidità e attenzione. Sicuramente il mio modo di interpretare le partite assomiglia a quello di Gasperini, tralasciando l'aspetto tattico.

Calendario? Avrei preferito un trattamento equo, giocare la stessa giornata sarebbe stata la cosa più giusta. Non ne ho parlato con i ragazzi, ieri naturalmente c'era qualcuno stanco, ma le motivazioni e l'importanza della gara ci permetteranno di sopperire le difficoltà di recupero.

Formazione? Ce l'ho in testa da una settimana, come per quella che ha affrontato l'Inter.

Sarebbe screditare una classe che ha dimostrato serietà e professionalità. Se n'è parlato anche un po' a caso, è stato criticato il Var solo in una direzione. Senza Var il rigore per l'Inter non sarebbe stato accordato. Non voglio parlare di polpastrelli, anche lì era intervenuto il Var e loro hanno preso due punti in più".