L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Inter.



IL TURNOVER - "Siamo giovani e forti. Dobbiamo pensare solo alla gara di domenica, solamente io posso avere le idee chiare per tutte e due le partite. I ragazzi stanno bene e la condizione c’è, siamo in grado di affrontare due gare ravvicinate"



IL BOLLETTINO - "A parte Pezzella e Mirallas sono tutti disponibili"



LA SETTIMANA - "La gara di domenica è importante perché il campionato è lì, nessuno sta correndo troppo velocemente. Vorremmo arrivare a fine aprile con tutti gli obiettivi ancora in ballo. Sarà una settimana importante"



LE CRITICHE A CHIESA - "Federico ha avuto un atteggiamento di grande disposizione verso la squadra. Adesso deve continuare così fuori e dentro dal campo. Sta diventando un giocatore fortissimo. Ogni partita subisce tanti falli, non è certo un simulatore: domenica ha subito un fallo netto e non ha nemmeno protestato" I GIUDIZI DEGLI EX - "Sembra che non abbiano giocato a calcio... sembra che si siano già dimenticati delle diffocoltà di essere stati giocatori, ora pontificano tutti su tutto. In casa mia mia madre e mia figlia parlano di calcio più di tutto. Certi commenti di ex giocatori a volte mi lasciano davvero basito"



ICARDI - "Le dinamiche all'interno di un gruppo cambiano velocemente, bisogna essere pronti a cambiare e intervenire per evitare problemi. Mi diventa difficile giudicare altre scelte non essendo in quello spogliatoio"



L'INTER - "Ha una fase difensiva molto compatta, in cui tutta la squadra lavora. Noi abbiamo difeso bene anche a Ferrara ma sicuramente abbiamo sbagliato alcuni palloni semplici con alcuni passaggi che andavano finalizzati altrove. Abbiamo lavorato in settimana su questo"



MURIEL - "Luis ha cominciato forte ed ha speso sicuramente tanto, in settimana l'ho visto bene ed ha recuperato"



SIMEONE - "Un giocatore che dà sempre tutto ma quando si aprono gli spazi riesce a dare il meglio di sé. Se riusciamo ad andare in vantaggio e obblighiamo gli avversari a non aspettarci ma ad aprirsi può dare fastidio negli spazi grandi. Tutti fanno fatica a trovare spazio nelle difese chiuse"