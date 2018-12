Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del successo contro l'Empoli: "Sono contento per il gol di Simeone: gli dà autostima, sta uscendo da un momento difficile. Chiaramente preferisco altri tipi di esultanza ma contava vincere la partita. Se abbiamo segnato sei gol nelle ultime due partite significa che c'è qualità. Ci manca la vittoria in trasferta: dobbiamo provarci già dalla prossima con il Milan. Eysseric? Quando qualcuno parla con rispetto non ci sono problemi. Non è scontento di essere alla Fiorentina ma se gioca poco può prendere in considerazione altre soluzioni".