Non bastava la serataccia europea in cui la Fiorentina è uscita dal Franchi sconfitta contro il Basilea. Per Sofyan Amrabat quella di ieri è stata una serata da dimenticare anche per ciò che succede fuori dal campo. Il marocchino, proprio mentre scendeva in campo contro gli svizzeri, è stato vittima di un furto presso la sua abitazione in zona Bagno a Ripoli. I malviventi, secondo quanto scrive l'ANSA, avrebbero forzato la finestra dell'abitazione del calciatore sottraendo successivamente un borsello contenente 1.000 euro.