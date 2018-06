C'è intesa totale tra la Fiorentina e Marco Pjaca, secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia. L'attaccante croato, impegnato ai Mondiali, non è nei piani tecnici della Juventu sper la prossima stagione e il prestito in viola - da valutare i dettagli - può rappresentare una valida soluzione per un giocatore che deve ancora vivere una stagione a pieno regime nel campionato italiano. Si ipotizza un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Ma la Juventus vuole mantenere sul giocatore il diritto di recompra.